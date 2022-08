F1 | Mattia Binotto | “Complicato il ruolo di Team Principal | non ci sono problemi con chi elabora le strategie”

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 agosto 2022) Siamo giunti al giro di boa del Mondiale 2022 di F1 e la Ferrari ha lasciato l’Ungheria, sede dell’ultimo round del campionato con non poca amarezza. Il quarto posto dello spagnolo Carlos Sainz e il sesto del monegasco Charles Leclerc hanno affossato ancor di più le ambizioni del Cavallino Rampante, vista l’affermazione di un eccellente Max Verstappen, capace di imporsi nonostante una partenza dalla decima casella. La Rossa ha evidenziato in questi primi dodici appuntamenti il fatto di avere a disposizione una grande macchina, sul piano della prestazione, ma di non avere le qualità per sfruttarla sempre al meglio per tutta una serie di errori commessi in questa prima parte del campionato. Ad analizzare la questione è statodella Ferrari, che in un’intervista esclusiva a Roberto Chinchero, ...