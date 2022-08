“E’ un nuovo giocatore del Torino” | colpo Cairo | ora è ufficiale

marcoconterio : ?????? Altra cessione per la #Roma, in prestito con diritto di riscatto: domani Gonzalo Villar sarà un nuovo giocatore… - SerieA : #DeKetelaere è un nuovo giocatore del @acmilan!?????? #CDK #SerieATIM?? #WeAreCalcio - FBiasin : Cesc #Fàbregas è ufficialmente un nuovo giocatore del #Como e giocherà qua. Chiamalo scemo. - Raquel_Canarias : RT @Cuore_Toro: ? Ufficiale: #Ilkhan ???? è un nuovo giocatore del #Torino - doss1906 : RT @ToroGoal: ?UFFICIALE Emirhan Ilkhan è un nuovo giocatore del @TorinoFC_1906 che paga la clausola rescissoria di 4.5M di € e 20% sulla r… -

...Donetsk in amichevole all'Olimpico ma in entrata si sta lavorando ancora per l'innesto di un... "Bene Gatti e Bremer" Stiamo parlando di Eldor Shomurodov ,acquistato un anno fa dal ...Gioca alFantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000! Sfida i ... Una parte cash, una parte coperta inserendo unche la Roma avrebbe potuto scegliere tra il ...Buongiorno. Se qualche storico deciderà prima o poi che Carlo Calenda merita lo sforzo di una biografia, il capitolo centrale del libro sarà intitolato « la clamorosa rottura del 7 agosto »: rottura c ...Pescara Basket è lieta d’annunciare d’aver trovato il profilo tecnico adatto a valorizzare la propria linea verde nel primo storico campionato di Serie B: si tratta di coach ...