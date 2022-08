Delta: Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio raccontano il noir feroce ambientato sulle rive del Po (Di lunedì 8 agosto 2022) Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio protagonisti del noir padano Delta di Michele Vannucci, presentato in Piazza Grande a Locarno 2022. Groelandia, la casa di produzione di Matteo Rovere e Sydney Sibilia, prosegue il suo viaggio all'interno dei generi presentando a Locarno 2022 Delta, film italiano a lungo atteso che finalmente ha una data di uscita. Secondo quando annunciato, la pellicola ambientata sul Delta del Po, interpretata da Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, uscirà nelle sale italiane a gennaio 2023 con Adler Entertainment. Nel frattempo il pubblico della Piazza grande di Locarno ha il privilegio di godere in anteprima delle prove d'attore di Borghi e Lo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 agosto 2022)Loprotagonisti delpadanodi Michele Vannucci, presentato in Piazza Grande a Locarno 2022. Groelandia, la casa di produzione di Matteo Rovere e Sydney Sibilia, prosegue il suo viaggio all'interno dei generi presentando a Locarno 2022, film italiano a lungo atteso che finalmente ha una data di uscita. Secondo quando annunciato, la pellicola ambientata suldel Po, interpretata daLo, uscirà nelle sale italiane a gennaio 2023 con Adler Entertainment. Nel frattempo il pubblico della Piazza grande di Locarno ha il privilegio di godere in anteprima delle prove d'attore die Lo ...

