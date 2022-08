Cosa succede tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga? (Di lunedì 8 agosto 2022) Da mesi si parla di problemi tra le due artiste di Chimica Cosa è successo tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga? Da mesi, già dalla loro partecipazione a Sanremo con “Chimica”, si parla di qualche scaramuccia di troppo. Si è tornati a parlare dei problemi tra le due a seguito delle esibizioni serate nel corso del Tim Summer Hits. Stando a “Dagospia”, sarebbe le due avrebbero troncato qualsiasi tipo di rapporto lavorativo e non. «Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica – si legge sul sito – ma incontratisi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Da mesi si parla di problemi tra le due artiste di Chimicaè successo tra? Da mesi, già dalla loro partecipazione a Sanremo con “Chimica”, si parla di qualche scaramuccia di troppo. Si è tornati a parlare dei problemi tra le due a seguito delle esibizioni serate nel corso del Tim Summer Hits. Stando a “Dagospia”, sarebbe le due avrebbero troncato qualsiasi tipo di rapporto lavorativo e non. «Hanno fatto coppia al Festival di Sanremocon la canzone Chimica – si legge sul sito – ma incontratisi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti dasul palco ...

