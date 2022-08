Compleanno con i fuochi a Scampia, albero in fiamme e video su Tik Tok -VIDEO (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno festeggiato un Compleanno accendendo fuochi di artificio, che hanno provocato l’incendio di un albero. E ovviamente ogni passaggio della festa, tra le risate, i brindisi e le urla di approvazione dei partecipanti, è stato immortalato tramite VIDEO poi finiti su Tik Tok. E’ accaduto nel quartiere napoletano di Scampia, nel rione dei Puffi. A denunciare l’episodio, il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo segnalato l’accaduto alle Autorità – dice il consigliere regionale – affinché si verifichi e si individuino i responsabili. Se si dovesse accertare che il rogo è stato causato dall’uso illecito ed irresponsabile dei fuochi d’artificio bisognerà procedere in maniera dura. Dopo l’incendio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno festeggiato unaccendendodi artificio, che hanno provocato l’incendio di un. E ovviamente ogni passaggio della festa, tra le risate, i brindisi e le urla di approvazione dei partecipanti, è stato immortalato tramitepoi finiti su Tik Tok. E’ accaduto nel quartiere napoletano di, nel rione dei Puffi. A denunciare l’episodio, il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo segnalato l’accaduto alle Autorità – dice il consigliere regionale – affinché si verifichi e si individuino i responsabili. Se si dovesse accertare che il rogo è stato causato dall’uso illecito ed irresponsabile deid’artificio bisognerà procedere in maniera dura. Dopo l’incendio ...

