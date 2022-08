Come contattare DAZN: numero verde e modi per parlare con un operatore (Di lunedì 8 agosto 2022) C’è un numero verde DAZN da contattare in caso di necessità? In molti se lo stanno chiedendo alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie A 2022/23. Le regole sono nuovamente cambiate e quindi potrebbero esserci bisogno di contattare un operatore per tutti i chiarimenti del caso. Partiamo col dire che un vero e proprio numero verde DAZN da contattare non c’è e che è possibile mettersi in contatto con la piattaforma di streaming via chat, email, sul sito ufficiale o attraverso i canali social. Un numero c’è, ma è quello della sede inglese della Perform Group, editore di DAZN (+44 (0)20 3372 0600), da chiamare solo se strettamente necessario e comunque non per questioni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) C’è undain caso di necessità? In molti se lo stanno chiedendo alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie A 2022/23. Le regole sono nuovamente cambiate e quindi potrebbero esserci bisogno diunper tutti i chiarimenti del caso. Partiamo col dire che un vero e propriodanon c’è e che è possibile mettersi in contatto con la piattaforma di streaming via chat, email, sul sito ufficiale o attraverso i canali social. Unc’è, ma è quello della sede inglese della Perform Group, editore di(+44 (0)20 3372 0600), da chiamare solo se strettamente necessario e comunque non per questioni ...

