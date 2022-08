(Di lunedì 8 agosto 2022) MJF continua a far parlare di sé, nonostane la sua lunga assenza dagli show AEW. Dopo la sua personalissima pipe bomb, dove ha chiamato in causa il suo capo, Tony Khan, appellandolo come un “fo***to mark”, il Salt of the Earth ha dato uno scossone a tutto il mondo del wrestling, facendoci porre una domanda: work o realtà? Da lì tutti si sono chiesti se MJF rimarrà in AEW o si stabilirà in WWE, dove ha parecchi estimatori. Ma sarebbe capace di spostare gli equilibri anche a Stamford? Un Hall of Famer ha la risposta. Sposterebbe gli equilibri Mentre parlava nel suo podcast “Hall of Fame”,T ha espresso la sua opinione su un eventuale firma di MJF con la WWE: “Mi chiedo quale sia lo stato del contratto di MJF con la AEW in questo momento. Cosa sta succedendo con MJF? Sappiamo che presumibilmente ha ancora due anni di contratto. So che alcune persone ...

Zona_Wrestling : Booker T: 'La WWE metterebbe un razzo addosso a MJF per farlo finire dritto in cima' - IsolaWrestling : Il commentatore della WWE si è “scusato” con Booker T lunedì scorso a Raw -

World Wrestling

... un vero e proprio record per uno show all'infuori dellae WCW, che non si vedeva dagli anni '... A questo si aggiunse la nomina di Marty Scurll a headdella Compagnia, ma il wrestler ......è la prima volta che un gioco della serie2K include personaggi non più facenti parte della,... 87 Bianca Belair: 87 Big Boss Man: 81 Big E: 87 Billie Kay: 77 Bobby Lashley: 91T: 88 ... Booker T: "Non volevo lavorare con Batista in WWE" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...There’s a long-standing tradition in professional wrestling of having a top guy feud with the booker. WWE drew money from the angle when “Stone Cold” Steve Austin went to war with Mr. McMahon, Vince ...