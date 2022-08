Arthur verso la permanenza: grosso problema di soldi in caso di cessione (Di lunedì 8 agosto 2022) Non solo il mercato in entrata ma anche il discorso legato alle uscite e su Arthur sembrano esserci delle novità. Ecco quali sono. La sconfitta nell’ultima amichevole, un quattro a zero pesante subito dall’Atletico Madrid, rischia di far accelerare il mercato. Allegri, ed è abbastanza evidente, ha bisogno di una serie di rinforzi che permettano al tecnico di avere una rosa ancora più completa e in grado di essere competitiva in tutte le competizioni. Oltre al discorso delle entrare, però, la Juventus ha bisogno anche di cedere e da questo punto di vista bisogna sottolineare la situazione legata ad Arthur. Sul centrocampista, infatti, ci sono delle novità. LaPresseDa quando è arrivato alla Juventus, il brasiliano non è riuscito ad imporsi secondo le aspettative; tra le difficoltà avute, molto probabilmente, anche quella legata ad un tipo di gioco ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 agosto 2022) Non solo il mercato in entrata ma anche il discorso legato alle uscite e susembrano esserci delle novità. Ecco quali sono. La sconfitta nell’ultima amichevole, un quattro a zero pesante subito dall’Atletico Madrid, rischia di far accelerare il mercato. Allegri, ed è abbastanza evidente, ha bisogno di una serie di rinforzi che permettano al tecnico di avere una rosa ancora più completa e in grado di essere competitiva in tutte le competizioni. Oltre al discorso delle entrare, però, la Juventus ha bisogno anche di cedere e da questo punto di vista bisogna sottolineare la situazione legata ad. Sul centrocampista, infatti, ci sono delle novità. LaPresseDa quando è arrivato alla Juventus, il brasiliano non è riuscito ad imporsi secondo le aspettative; tra le difficoltà avute, molto probabilmente, anche quella legata ad un tipo di gioco ...

