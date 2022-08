Rennes vs Lorient – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 agosto 2022) Dopo la splendida stagione in Ligue 1 dello scorso anno, ilinizia la sua campagna 2022-23 domenica 7 agosto, accogliendo i rivali bretoni delal Roazhon Park. Negli ultimi anni i padroni di casa si sono sempre classificati tra le prime sei posizioni, mentre gli ospiti hanno evitato per due volte la retrocessione da quando sono tornati nella massima serie nel 2020. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:05 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreAll’inizio di una stagione in cui molti club possono aspirare a finire nelle posizioni europee, con il Paris Saint-Germain di nuovo in bilico, ilcerca di emulare – o addirittura superare – il quarto posto dello ...