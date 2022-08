Elezioni 2022 | Fratoianni | Anche battere la destra è un programma

Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - TV7Benevento : Elezioni 2022, Salvini: 'A sinistra confusione totale' - - infoitinterno : Elezioni 2022, Calenda: Niente più alleanza con il Pd -

Il Sole 24 Ore

La finestra di tempo è stretta, soprattutto per Azione dopo il dietrofront sull'accordo con il Pd. Calenda: 'Se c'è da raccoglier firme, le raccoglieremo'. Ecco tutto quello che c'è da sapere su date ...'Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con quest'alleanza. Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo'. Così Carlo Calenda, leader di Azione a Mezz'ora in più, su Rai Tre. 'Non mi ... Elezioni politiche 2022, come si comporteranno gli elettori del Movimento 5 Stelle - Info Data Il matrimonio politico tra Calenda e Letta si è concluso. A distanza di pochi giorni dal trovato accordo, Calenda ha annunciato la rottura dell'alleanza con il PD. Ecco le motivazioni."Parlo io, attendiamo le prossime ore. Niente attacchi". Poche righe, la comunicazione via chat ai suoi di Matteo Renzi serve a frenare chi ...