Caduta Libera: ricordate il campione Nicolò? Oggi è irriconoscibile (Di domenica 7 agosto 2022) Caduta Libera, vi ricordate del campione Nicolò? Oggi è davvero irriconoscibile: che fine ha fatto il campione del game show di Gerry Scotti. Nel corso di questi anni Caduta Libera, game show condotto dal mitico Gerry Scotti, si è fatto parecchio apprezzare dal pubblico, lanciando come spesso succede dei talentuosi concorrenti. Vi ricordate del campionissimo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 agosto 2022), videlè davvero: che fine ha fatto ildel game show di Gerry Scotti. Nel corso di questi anni, game show condotto dal mitico Gerry Scotti, si è fatto parecchio apprezzare dal pubblico, lanciando come spesso succede dei talentuosi concorrenti. Videl campionissimo L'articolo proviene da Leggilo.org.

_Nico_Piro_ : la figura di quello super furbo ma in realtà sta giocando su più tavoli cercando di salvare se stesso (nel 2023 le… - alexotaningocce : RT @Kr4k3n_MMXXI: La caduta libera, come stile di vita. - SergioGussoni : @BiancofioreMiky @EnricoLetta Centrodestra non direi, con #ForzaItalia in caduta libera - AdelaideMicheli : RT @Kr4k3n_MMXXI: La caduta libera, come stile di vita. - AnsiAle : RT @Kr4k3n_MMXXI: La caduta libera, come stile di vita. -