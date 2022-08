Benessere sessuale: ritrovare la libido con la maca e lo zafferano di Cuure (Di domenica 7 agosto 2022) Cuure si prende cura del Benessere sessuale con un percorso personalizzato e con prodotti specifici sviluppati ad hoc per ritrovare la libido. Ecco di che si tratta L’età è solo uno dei tanti fattori che potrebbero causare una diminuzione della libido sessuale nella donna e nell’uomo. Ad aggiungersi, e molto spesso ad anticipare quello che anagraficamente potrebbe comportare una diminuzione del desiderio, sono diverse variabili quali: fattori emotivi o psicologici, circostanze ambientali, situazioni fisiche e qualche volta anche disequilibri ormonali. Per portare esempi concreti è possibile pensare a quanto incide lo stress, ma anche l’assunzione regolare di un contraccettivo. Talvolta si manifestano quando già si è parte di una coppia, altre volte invece succede anche ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 agosto 2022)si prende cura delcon un percorso personalizzato e con prodotti specifici sviluppati ad hoc perla. Ecco di che si tratta L’età è solo uno dei tanti fattori che potrebbero causare una diminuzione dellanella donna e nell’uomo. Ad aggiungersi, e molto spesso ad anticipare quello che anagraficamente potrebbe comportare una diminuzione del desiderio, sono diverse variabili quali: fattori emotivi o psicologici, circostanze ambientali, situazioni fisiche e qualche volta anche disequilibri ormonali. Per portare esempi concreti è possibile pensare a quanto incide lo stress, ma anche l’assunzione regolare di un contraccettivo. Talvolta si manifestano quando già si è parte di una coppia, altre volte invece succede anche ...

