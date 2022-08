Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. TRE I VEICOLI COINVOLTI IN UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA PASSIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO IN PARTICOLARE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ TURISTICHE NEL DETTAGLIO SULL’A1NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD TRA IL NODO CON LA A24TERAMO E VALMONTONE RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO PER CHI VIAGGIA VERSO L’A1 SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO. SI TRANSITA SU ...