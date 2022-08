DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Scuola: strage di candidati al concorso ordinario, pioggia di ricorsi al Tar' - conapo_toscana : RT @CONAPO_VF: ?? Comunicato dell'avv. Scolamiero sui ricorsi presentati alla CEDU ?? La battaglia continua!!! Clicca qui ?????? -

LA NAZIONE

Sono 1.300 i toscani che nel 2021 hanno fatto ricorso all'Arbitro bancario per la risoluzione di controversie. In quasi un caso su cinque sono legate ai pagamenti ......del territorio non era ancora arrivata mia moglie ha chiamato il Consorzio di bonificaSUD ... Alcunisono già stati presentati perché alcune persone lo hanno scoperto mesi fa e comunque ... Toscana, ricorsi per truffe su carte di credito e bonifici: ecco a chi rivolgersi Sono 1.300 i toscani che nel 2021 hanno fatto ricorso all'Arbitro bancario per la risoluzione di controversie. In quasi un caso su cinque sono legate ai pagamenti digitali ...Con Fermana e Torres che sono salite in Serie C (il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di Teramo e Campobasso, consentendo quindi alla Lega di Serie C i due ripescaggi già noti) ecco che l’organico d ...