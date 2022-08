Taiwan, aumenta la tensione con la Cina: “Pechino simula un attacco contro l’isola” (Di sabato 6 agosto 2022) Taiwan – Continuano le maxi manovre militari cinesi con aerei e navi intorno a Taiwan, iniziate dopo la visita di Nancy Pelosi sull’isola. “Vari mezzi dell’Esercito popolare liberazione” cinese “sono stati individuati intorno allo Stretto di Taiwan, alcuni hanno superato la linea mediana” di demarcazione nello Stretto, si legge in un tweet del ministero della Difesa di Taipei. “Possibile attacco simulato contro Hva”, obiettivi di alto valore, aggiunge. Il ministero precisa che le forze armate dell’isola – di fatto indipendente, ma che Pechino considera una “provincia ribelle” – hanno risposto anche con “missioni di Combat Air Patrol e pattugliamento navale e sistemi missilistici terrestri”. Taiwan intanto contesta le ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 6 agosto 2022)– Continuano le maxi manovre militari cinesi con aerei e navi intorno a, iniziate dopo la visita di Nancy Pelosi sul. “Vari mezzi dell’Esercito popolare liberazione” cinese “sono stati individuati intorno allo Stretto di, alcuni hanno superato la linea mediana” di demarcazione nello Stretto, si legge in un tweet del ministero della Difesa di Taipei. “PossibiletoHva”, obiettivi di alto valore, aggiunge. Il ministero precisa che le forze armate del– di fatto indipendente, ma checonsidera una “provincia ribelle” – hanno risposto anche con “missioni di Combat Air Patrol e pattugliamento navale e sistemi missilistici terrestri”.intanto contesta le ...

ilfaroonline : Taiwan, aumenta la tensione con la Cina: “Pechino simula un attacco contro l’isola” - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: ?? AUMENTA LA TENSIONE A TAIWAN Due portaerei dell'Esercito popolare cinese hanno preso il mare oggi in vista di una p… - GiorgioaSnaide5 : @pdnetwork Se aumenta il costo della vita, basta uscire dalla guerra e non regalare denari a Zelensk'yj. Non sosten… - CYLLY24 : RT @rassegnally: #primapagina #5agosto #FrontPage Tre giornali asiatici con lo sguardo ravvicinato sulla crisi #Cina-#Taiwan, con l'isol… - rassegnally : #primapagina #5agosto #FrontPage Tre giornali asiatici con lo sguardo ravvicinato sulla crisi #Cina-#Taiwan, con… -