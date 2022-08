Serie A | Georginio Wijnaldum va in prestito alla Roma

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-05 19:49:44 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: ONuova firma per ildi Mourinho. In questo caso, lo è‘Gini’. Il nazionale olandese lascia il PSG e sbarca nella Città Eterna. Secondo quanto fanno notare dall’Italia, si tratta un incarico con opzione di acquisto del valore di 8 milioni di euro. Lapaga metà del suo stipendio, circa 5 milioni di euro. Il centrocampista, arrivato a Parigi l’anno scorso come star, ha avuto una stagione disastrosa al Parc des Princes. Da leader ad Anfield a sostituto regolare nella capitale francese. Ora Mourinho vuole salvarlo per la causa.si è posto l’obiettivo di recuperare continuità e arrivare nella migliore forma possibile ai Mondiali in Qatar. ...