PSG, L'Equipe: "FFF non ha approvato il contratto biennale di Galtier" (Di sabato 6 agosto 2022) Come rivelato da 'L'Equipe', la Federcalcio francese (FFF) non ha approvato il contratto biennale di Christophe Galtier, nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Il motivo riguarda alcune mancanze nella sua formazione. Il tecnico, infatti, non ha ottenuto l'aggiornamento del suo diploma UEFA Pro, che secondo il regolamento ogni tecnico deve ottenere ogni tre anni. L'accordo tra Galtier ed i parigini, tuttavia, non sembra a rischio. L'allenatore, infatti, si dovrebbe sottoporre al test durante l'arco della prossima pausa per nazionali. SportFace.

PSG: problemi sul contratto di Galtier Problemi per il nuovo allenatore Christophe Galtier, nuovo tecnico del PSG: la federazione calcistica francese, rivela l'Equipe, non ha dato il nullaosta al tecnico del PSG a causa di alcune mancanze nella sua formazione. Il tecnico 55enne non avrebbe ottenuto la "... PSG, la FFF non ha omologato il contratto di Galtier: cosa succede Come riferisce L'Equipe infatti, Galtier non ha ottenuto la '... superando l'esame che concede il Professional Football Coaching ... L'accordo tra Galtier e il PSG non dovrebbe comunque essere a rischio ,...