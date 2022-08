Nicolò morto a due anni, rose bianche e lacrime ai funerali. I genitori: 'Non dimenticheremo le tue risate' (Di sabato 6 agosto 2022) Commozione, lacrime e una rosa bianca al funerale del piccolo Nicolò , il bambino morto a due anni a Longarone, in provincia di Belluno , dopo una gita al parco con il papà. L'ultimo saluto al piccolo ... Leggi su leggo (Di sabato 6 agosto 2022) Commozione,e una rosa bianca al funerale del piccolo, il bambinoa duea Longarone, in provincia di Belluno , dopo una gita al parco con il papà. L'ultimo saluto al piccolo ...

Agenzia_Ansa : È morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito del commissario Montalbano. Tanti ruoli al cinema e in tv, da 'Distretto… - fanpage : È morto Roberto Nobile, l'attore aveva 75 anni ed era amatissimo per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Po… - Gazzettino : Il #funerale di #nicolò feltrin morto avvelenato a 2 anni: in prima fila papà Diego e mamma Serena - CronacaSocial : La scoperta straziante degli agenti nella camera da letto del piccolo Nicolò, il bimbo morto dopo aver ingerito una… - corriereveneto : Nicolò Feltrin morto a due anni a Longarone, la droga era vicino al letto del bimbo -