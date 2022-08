Flavia Pennetta | “Fabio Fognini è il marito che mi aspettavo | Moya? L’avevo idealizzato”

Giuli28_90 : RT @GaiaPic: Ringrazio @Charlymoya, che mi ha messo le corna. Un’intervista estiva con @flavia_pennetta non delude mai: da Fabio (Fognini)… - Izzoman85 : Intervista straordinaria!!! Grande Flavia #Pennetta - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Pennetta: «Fognini? Quando fa cavolate gliene dico quattro. Grazie a Moya che mi mise le corna» - massifois64 : @GaiaPic @paolobertolucci @Charlymoya @flavia_pennetta @Corriere Bellissima intervista, ammirdvole la sincerità di Flavia Pennetta. - BrunellaBB : AMORI, DOLORI E BOLLORI DI FLAVIA PENNETTA: 'MOYA MI HA MESSO LE CORNA,LO RINGRAZIO'-SU FOGNINI... -

Corriere della Sera

, la tennista brindisina 40enne, moglie di Fabio Fognini, ha rilasciato una lunga e bella intervista stamane ai microfoni del Corriere della Sera. Tanti gli argomenti trattati dall'...Tra questi Elena Santarelli, Cristina Chiabotto, Alessandro Roja, Claudia Ruffa, Ludovica Sauer,e Massimiliano Di Lodovico . L'attrice non ha aggiunto dettagli, per cui non si ... Flavia Pennetta: «Fognini Quando fa cavolate gliene dico di tutti i colori, poi lui si mette in castigo da... Il doloroso annuncio di Francesca Chillemi, un lutto che non vuole sentire come un addio E’ una perdita che addolora profondamente Francesca Chillemi ma è un lutto che l’attrice non vuole sentire come ...Che Dio ci aiuti, lutto improvviso per la protagonista della serie tv: il triste annuncio. Purtroppo è venuta a mancare una persona importante ...