«Emanuela Orlandi? Fu mio figlio a rapirla su ordine di De Pedis» | la rivelazione choc da un verbale del 2008

repubblica : 'Emanuela Orlandi l'ho rapita io': la confessione shock dell'uomo di fiducia del boss della Magliana [di Giuseppe S… - AlbertoRavera : RT @fanpage: La scomparsa di Emanuela Orlandi è uno degli ultimi grandi misteri del nostro paese. Oggi è stato reso noto un verbale in cui… - denni1327 : Perché il nome del presunto rapitore di Emanuela #Orlandi viene reso pubblico nel 2022, 14 anni dopo le rivelazioni… - GalassoValeria : RT @Axelgb2016: C’è un fatto di cui vorreste conoscere la verità prima di lasciare questo mondo? Inizio io: la verità su Emanuela Orlandi p… - fanpage : La scomparsa di Emanuela Orlandi è uno degli ultimi grandi misteri del nostro paese. Oggi è stato reso noto un verb… -

...già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Casoe la tomba vuota di Katty Skerl. Il testimone chiave al Gr1: "So dov'è la maglietta che indossava la ragazza, porta a"...Il rapitore diha un nome e un volto: quello di Marco Sarnataro che, per conto della Banda della Magliana , sequestrò la figlia del messo pontificio il 22 giugno del 1983 . Lo rivela Repubblica che ...Emanuela Orlandi, a oltre 39 anni dalla sua scomparsa il caso della ragazza rapita e mai trovata è ancora un mistero. E da alcuni verbali di ...Emanuela Orlandi, confessione choc di Marco Sarnataro al padre Salvatore: "L'ho rapita io per Enrico De Pedis, sono stato pagato con una moto Sukuzi 1100" ...