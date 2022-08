Elezioni 2022, accordo Pd-Si-Ev: ai dem 80% collegi, a Fratoianni e Bonelli 20% (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lavoreremo all’individuazione di candidature comuni nei collegi uninominali secondo un rapporto tra Pd da una parte e Verdi e SI dall’altra di 80 a 20, scomputando le candidature per le altre forze in coalizione”. E’ quanto si legge nell’accordo elettorale appena firma dal Pd, Sinistra Italiana e Europa verde. “Questa percentuale – spiegano – verrà applicata alle diverse fasce di collegi. Lo stesso criterio, sempre vincolante unicamente nel rapporto tra Pd da una parte e Verdi e Si dall’altra, verrà applicato anche alle regole di ripartizione degli spazi televisivi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lavoreremo all’individuazione di candidature comuni neiuninominali secondo un rapporto tra Pd da una parte e Verdi e SI dall’altra di 80 a 20, scomputando le candidature per le altre forze in coalizione”. E’ quanto si legge nell’elettorale appena firma dal Pd, Sinistra Italiana e Europa verde. “Questa percentuale – spiegano – verrà applicata alle diverse fasce di. Lo stesso criterio, sempre vincolante unicamente nel rapporto tra Pd da una parte e Verdi e Si dall’altra, verrà applicato anche alle regole di ripartizione degli spazi televisivi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - fattoquotidiano : Cappato a La7: “I partiti non si occupano di diritti e ambiente perché non devono raccogliere le firme per le elezi… - BruscaNino : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Letta dopo l’accordo con Verdi e Si: “Evitiamo che l’Italia abbia un governo di destra-destra” - tico_palabra : RT @LaStampa: Verso le elezioni, il testo integrale dell’accordo Pd-Europa Verdi e Sinistra Italiana: “Evitare un governo delle destre e di… -