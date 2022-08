(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Il prossimo obiettivo per un progressivo ritorno alla normalità è “la revisione dell’isolamento per i positivi al19: una primae la definitiva eliminazione della misura nelle prossime settimane”. E’ l’auspicio del sottosegretario alla Salute, Andrea, espresso in una nota in cui sottolinea ‘l’importante passo verso la normalità del ritorno a scuola senza mascherina, come emerge dalle indicazioni diffuse ieri dall’Istituto superiore di Sanità. “Passi avanti importanti per permettere alle nostre studentesse e ai nostri studenti di tornare in classe senza mascherine. Secondo le linee guida dell’Iss, infatti, se la situazione epidemiologica rimarrà immutata, dovranno indossare l’Ffp2 solo personale scolastico e alunni fragili. Il documento va, ...

LaVeritaWeb : Assegnato il porto cittadino alla Ocean Viking, il governatore chiede la quarantena a bordo visti i molti casi di C… - NicolaPorro : ?? Sul Covid gli altri Paesi vanno avanti, noi no. Così l'Austria libera anche i positivi ?? - StraNotizie : Covid e quarantena asintomatici, Costa: 'Subito riduzione, poi stop definitivo' - lifestyleblogit : Covid e quarantena asintomatici, Costa: 'Subito riduzione, poi stop definitivo' - - lifestyleblogit : Covid e quarantena asintomatici, Costa: 'Subito riduzione, poi stop definitivo' - -

Il prossimo obiettivo per un progressivo ritorno alla normalità è 'la revisione dell'isolamento per i positivi al19 asintomatici: una prima riduzione subito e la definitiva eliminazione della misura nelle prossime settimane'. E' l'auspicio del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, espresso in una nota ...Leggi ancheItalia, Iss: reinfezioni in lieve aumento al 13%e scuola, ecco le regole per il ritorno in classe "Passi avanti importanti per permettere alle nostre studentesse e ai nostri ...Cattive notizie per i lagunari in vista del match di Coppa Italia con l'Ascoli e dell'esordio nella stagione di Serie B contro il Genoa.(Adnkronos) – Il prossimo obiettivo per un progressivo ritorno alla normalità è “la revisione dell’isolamento per i positivi al Covid 19 asintomatici: una prima riduzione subito e la definitiva elimin ...