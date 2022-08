Ultime Notizie – Caldo record in Italia nel weekend | poi un po’ di fresco

(Di venerdì 5 agosto 2022) Apice delnel. Il 10 maggio per l’è iniziata una delle peggiori e lunghe fasi calde degli ultimi anni, forse più intensa anche di quella dell’estate 2003. Ben cinque ondate di calore africano hanno investito l’senza significative interruzioni, con temperature vicine o superiori ai 40°C all’ombra: siamo più caldi di alcune zone del Marocco, abbiamo il mare bollente quasi come il Mar Rosso ed il Golfo Persico, Genova e molte altre cittàne registrano notti tropicali da giugno senza interruzione: non è piacevole dormire con temperature che non scendono sotto i 20°C nemmeno nelle ore finali del buio notturno. C’è poi lo zero termico che ha raggiunto i 5000 metri e che stabilmente si è posizionato sui 4800 metri da metà luglio, portando valori positivi di ...

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #Elezionipolitiche2022, Calenda chiude le porte a Verdi e Sinistra - news24_inter : #Casadei al #Chelsea solo in un caso ?? -

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Marilyn Monroe se ne è andata il 5 agosto del 1962. Per qualcuno si è ...da Clark Gable e una dellelavori ...Passi avanti. Nel Pd vedono sviluppi positivi nel confronto con Ev e Si per allargare a sinistra la coalizione. Dopo la frenata decisa da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni , seguita all'ingresso in ... Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 42.976 nuovi casi (-28,8 sulla settimana) e 161 morti Non è un segreto che Rosario Fiorello sia da sempre corteggiato dalle reti ma, come riportato nell’ultimo numero de settimanale “Oggi“, mai come nelle ultime settimane il suo ritorno sul ...Primo incontro per sciogliere i nodi delle candidature nei collegi del Piemonte, quelli uninominali e quelli con il proporzionale ...