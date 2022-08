Simona Ventura, l’attacco che non ti aspetti: “Con me non è stata generosa” (Di venerdì 5 agosto 2022) Nelle ultime ore la conduttrice Simona Ventura ha ricevuto un attacco inaspettato dalla collega: cosa è successo Intervistata dal Corriere della sera Victoria Cabello si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni. Oltre a ripercorrere alcune importanti tappe della sua carriera televisiva ha parlato anche di Simona Ventura. Victoria Cabello e Simona Ventura (Collage screen da Instagram)In passato la Cabello ha sostituito l’amatissima conduttrice a Quelli che il calcio, lei pensa di essere stata però la sua riserva, anche a Il contadico cerca moglie glielo avevano proposto ma ha preferito rifiutare. Parlando della Ventura nel corso dell’intervista Victoria Cabello ci ha tenuto a precisare che l’ha sempre stimata ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 5 agosto 2022) Nelle ultime ore la conduttriceha ricevuto un attacco inaspettato dalla collega: cosa è successo Intervidal Corriere della sera Victoria Cabello si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni. Oltre a ripercorrere alcune importanti tappe della sua carriera televisiva ha parlato anche di. Victoria Cabello e(Collage screen da Instagram)In passato la Cabello ha sostituito l’amatissima conduttrice a Quelli che il calcio, lei pensa di essereperò la sua riserva, anche a Il contadico cerca moglie glielo avevano proposto ma ha preferito rifiutare. Parlando dellanel corso dell’intervista Victoria Cabello ci ha tenuto a precisare che l’ha sempre stimata ...

