Salernitana | proposto Cutrone Si avvicinano Hrustic e Saric

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 5 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Parola a Morgan?De Sanctis.?Questa mattina il direttore sportivo dellaterrà una importante conferenza stampa all’Arechi nella quale farà il punto della situazione sul mercato della. Un mercato che finora non ha riservato particolari sussulti ma che potrebbe accendersi in queste batture finali.?Dopo l’interessamento per il greco dell’Az Alkmaar Pavlidis, su cui è forte la concorrenza di?Ajax e Lecce, è di ieri la voce di un possibile sondaggio, da parte della, per Patryck(nella foto a sinistra), ex attaccante di?Milan ed Empoli di proprietà del?Wolverhampton. Gli inglesi l’hanno messo sul mercato e lo avrebberoanche alla società granata che sta riflettendo sull’opportunità di mettere le mani su un elemento ancora ...