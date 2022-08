Regione Calabria, sanità commissariata? La ricetta della maggioranza di centrodestra per sanare i bilanci è aumentare gli stipendi ai dirigenti (Di venerdì 5 agosto 2022) La sanità in Calabria è disastrata? Il commissariamento disposto dal governo dura da più di dieci anni? Alcune Asp (aziende sanitarie provinciali, ndr) sono state sciolte per mafia? Ci sono Aziende sanitarie, come quella di Reggio, che da anni non riescono nemmeno ad approvare i bilanci? Dal Pollino allo Stretto, pronti soccorsi e reparti stanno collassando per una cronica carenza di organico tale che i medici non possono ad andare in ferie se non confidando sulla solidarietà dei colleghi disposti a fare turni massacranti e “fuori legge”, eppure, prima della pausa estiva, la Regione Calabria guidata dal presidente Roberto Occhiuto (Forza Italia) è riuscita nell’impresa di aumentare gli stipendi ai vertici delle Asp e delle Aziende ospedaliere. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Lainè disastrata? Il commissariamento disposto dal governo dura da più di dieci anni? Alcune Asp (aziende sanitarie provinciali, ndr) sono state sciolte per mafia? Ci sono Aziende sanitarie, come quella di Reggio, che da anni non riescono nemmeno ad approvare i? Dal Pollino allo Stretto, pronti soccorsi e reparti stanno collassando per una cronica carenza di organico tale che i medici non possono ad andare in ferie se non confidando sulla solidarietà dei colleghi disposti a fare turni massacranti e “fuori legge”, eppure, primapausa estiva, laguidata dal presidente Roberto Occhiuto (Forza Italia) è riuscita nell’impresa digliai vertici delle Asp e delle Aziende ospedaliere. I ...

robersperanza : Dobbiamo lavorare per accrescere ogni giorno il livello di cura e assistenza in ogni angolo del Paese. Per questo i… - FulvioImpiumi : RT @fattoquotidiano: Regione Calabria, sanità commissariata? La ricetta della maggioranza di centrodestra per sanare i bilanci è aumentare… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Regione Calabria, sanità commissariata? La ricetta della maggioranza di centrodestra per sanare i bilanci è aumentare… - fattoquotidiano : Regione Calabria, sanità commissariata? La ricetta della maggioranza di centrodestra per sanare i bilanci è aumenta… - LazioCreativo : RT @martelive: Un'altra regione sta organizzando la finale regionale per alcune sezioni artistiche e questa volta si tratta di MArteLive Ca… -