Pagelle Sampdoria-Reggina 1-0: voti, tabellino e gol Coppa Italia 2022/23 (Di venerdì 5 agosto 2022) Il tabellino e le nostre Pagelle di Sampdoria-Reggina 1-0, sfida valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Decide il gol di Sabiri, con Audero che nel finale para poi un rigore a Cicerelli. LA CRONACA RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI tabellino: Sampdoria (4-1-4-1): Audero 7.5; Bereszynski 6 (45’ st Murillo sv), Ferrari 6, Colley 6.5, Augello 6; Vieira 6 (46’ st Yepes sv); Candreva 5.5 (18’ st Verre sv), Rincon 6, Sabiri 7, Leris 6 (18’ st De Luca 6.5); Caputo 5 (18’ st Quagliarella 6). In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Leverbe, Djuricic, Depaoli, Murillo, Murru, Malagrida. Allenatore: Giampaolo 6. Reggina (4-3-3): Ravaglia 6; Pierozzi 5.5, Cionek 6, Gagliolo 6, Giraudo 6; ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Ile le nostredi1-0, sfida valida per i trentaduesimi di finale della/2023. Decide il gol di Sabiri, con Audero che nel finale para poi un rigore a Cicerelli. LA CRONACA RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI(4-1-4-1): Audero 7.5; Bereszynski 6 (45’ st Murillo sv), Ferrari 6, Colley 6.5, Augello 6; Vieira 6 (46’ st Yepes sv); Candreva 5.5 (18’ st Verre sv), Rincon 6, Sabiri 7, Leris 6 (18’ st De Luca 6.5); Caputo 5 (18’ st Quagliarella 6). In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Leverbe, Djuricic, Depaoli, Murillo, Murru, Malagrida. Allenatore: Giampaolo 6.(4-3-3): Ravaglia 6; Pierozzi 5.5, Cionek 6, Gagliolo 6, Giraudo 6; ...

