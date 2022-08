NXT UK 04 08 2022 Undefeated!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 agosto 2022) Buongiorno amici e benvenuti al nostro consueto appuntamento con lo show britannico. Non mi dilungo troppo con l0introduzione, quindi, direi di partire subito. Risultati NXT UK On stage: Esce Ilja Dragunov con un gesso al piede, prende il microfono e afferma che si è infortunato nel match contro Wolfgang e non sa quando potrà tornare a combattere e dato che è sempre stato un campione combattente e adesso che non può, è costretto a rendere vacante il titolo. Conclude dicendo che nessuno l’ha sconfitto e che tornerà più forte di prima; Segmento: Bodhi Hayward, Thea Hail e Andre Chase fanno un giro turistico in quella che sembra essere Londra con un maglioncino con la scritta “Chase U”. Andre cerca di fare un discorso a Bodhi il quale avrà un match più avanti; Backstage: Johnny Saint e Sid Scala vogliono introdurre un torneo a 8 atleti per il titolo massimo dello ...