Mauro Icardi pubblica un video per smentire le voci di divorzio con Wanda Nara ma commette un errore e viene scoperto (Di venerdì 5 agosto 2022) Mauro Icardi torna sui social provando, ancora una volta, a smentire le voci sul divorzio da Wanda Nara. La bomba era stata lanciata ieri dal programma LAM e mostrava un audio in cui proprio Wanda Nara sembrava sempre più decisa a prendere le distanza dal marito. Nell’audio in questione, la donna, confidandosi con una sua dipendente affermava: Non ne posso più. Sto organizzando il divorzio da Mauro. La notizia, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web, ma nessuno dei due è intervenuto per confermare o smentirla. In serata, però, era stato proprio Mauro Icardi a farsi vivo attraverso i social. Riferendosi al gossip del momento e alla notizia che lo vedeva ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 agosto 2022)torna sui social provando, ancora una volta, alesulda. La bomba era stata lanciata ieri dal programma LAM e mostrava un audio in cui propriosembrava sempre più decisa a prendere le distanza dal marito. Nell’audio in questione, la donna, confidandosi con una sua dipendente affermava: Non ne posso più. Sto organizzando ilda. La notizia, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web, ma nessuno dei due è intervenuto per confermare o smentirla. In serata, però, era stato proprioa farsi vivo attraverso i social. Riferendosi al gossip del momento e alla notizia che lo vedeva ...

IsaeChia : Mauro Icardi pubblica un video per smentire le voci di divorzio con Wanda Nara ma commette un errore e viene scoper… - Grigiopel : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio sospende gli allenamenti e qualsiasi attività, legale e non, a seguito della notizia riguardante il… - fanpage : Con un video postato su Instagram Mauro Icardi prova a smontare la tesi del divorzio. L’obiettivo consiste nel lasc… - EleonoraDAmore : Mauro #Icardi finge di essere in vacanza con #WandaNara, il video che smentisce il divorzio è fake - Mone_fb : RT @fasulo_antonio: #WandaNara e Mauro #Icardi stanno divorziando. -