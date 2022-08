Juventus, Gazzetta: “Kostic arriva e Morata non può essere più bianconero” (Di venerdì 5 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta Gazzetta ad oggi l’arrivo di Kostic alla Juventus pare davvero cosa fatta, con la porta chiusa a Morata. “Stasera contro il Bayern Filip Kostic è pronto a salutare l’Eintracht Francoforte: l’ultima partita prima di abbracciare la Juve all’inizio della prossima settimana. Ieri i contatti tra le due società sono stati molto proficui, non c’è ancora un accordo definitivo, ma c’è l’impegno morale ad approfondire i dettagli dopo l’impegno della squadra di Glasner in Bundesliga. L’agente del giocatore, Alessandro Lucci, si sta dando da fare per chiudere in fretta un’operazione che vede in corsa anche il West Ham, deciso a sbarrare la strada ai bianconeri. Nel quartier generale juventino, però, regna l’ottimismo. La conferma ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022)- Come riportaad oggi l’arrivo diallapare davvero cosa fatta, con la porta chiusa a. “Stasera contro il Bayern Filipè pronto a salutare l’Eintracht Francoforte: l’ultima partita prima di abbracciare la Juve all’inizio della prossima settimana. Ieri i contatti tra le due società sono stati molto proficui, non c’è ancora un accordo definitivo, ma c’è l’impegno morale ad approfondire i dettagli dopo l’impegno della squadra di Glasner in Bundesliga. L’agente del giocatore, Alessandro Lucci, si sta dando da fare per chiudere in fretta un’operazione che vede in corsa anche il West Ham, deciso a sbarrare la strada ai bianconeri. Nel quartier generale juventino, però, regna l’ottimismo. La conferma ...

