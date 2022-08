Jacobelli: «Allegri valorizzi Fagioli e Miretti. Milan favorito» (Di venerdì 5 agosto 2022) Le parole di Xavier Jacobelli sulla prossima stagione: «Credo che il Milan sia il primo favorito per lo Scudetto» Xavier Jacobelli è intervenuto su TMW Radio. Di seguito le sue parole sulla Juve e sulla prossima stagione. JUVE E AVVERSARIE – «Ricordo ciò che Allegri ha detto negli Usa, che hanno il dovere di vincere lo Scudetto. Il fatto che continui il pressing su Paredes significa che serva qualcosa per completare la squadra. E’ evidente che sia consapevole di quello che stanno facendo le rivali, a partire dalla Roma. La società giallorossa segue il programma di Mourinho, mentre l’Inter ha riportato uno come Lukaku. E anche il Milan ha preso De Ketelaere. Mi auguro che l’infortunio di Pogba possa permettere ad Allegri di valorizzare Miretti e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Le parole di Xaviersulla prossima stagione: «Credo che ilsia il primoper lo Scudetto» Xavierè intervenuto su TMW Radio. Di seguito le sue parole sulla Juve e sulla prossima stagione. JUVE E AVVERSARIE – «Ricordo ciò cheha detto negli Usa, che hanno il dovere di vincere lo Scudetto. Il fatto che continui il pressing su Paredes significa che serva qualcosa per completare la squadra. E’ evidente che sia consapevole di quello che stanno facendo le rivali, a partire dalla Roma. La società giallorossa segue il programma di Mourinho, mentre l’Inter ha riportato uno come Lukaku. E anche ilha preso De Ketelaere. Mi auguro che l’infortunio di Pogba possa permettere addi valorizzaree ...

