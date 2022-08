Idroscalo | Canoa Polo | nel week end si disputeranno i Play Off 2022 per l’assegnazione del tricolore sul palcoscenico del “mare dei milanesi”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Sabato 6 e domenica 7 agosto si assegneranno tre i titoli: Senior maschile, Senior femminile e Under 14, con il gotha della disciplina che si darà battaglia in un fitto programma di partite e più di 200 atleti in gara

Ai play - off milanesi in acqua anche Pro Scogli Chiavari,Club Napoli, Canottieri Eur,Club e Canottieri Ichnusa. ...Ai play - off si qualificano Pro Scogli Chiavari, Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace,Club Napoli, Canottieri Eur, Jomar Club Catania,Club,Polo Ortigia e Canottieri ... All'Idroscalo arrivano le finali scudetto del canoa polo Sabato 6 e domenica 7 agosto si assegneranno tre i titoli: Senior maschile, Senior femminile e Under 14, con il gotha della disciplina che si darà battaglia in un fitto programma di partite e più di 2 ...La Città metropolitana di Milano è orgogliosa di ospitare sabato 6 e domenica 7 agosto i Play Off 2022 per l’assegnazione del tricolore sul palcoscenico del “mare dei milanesi” All’Idroscalo di Milano ...