Genoa, Coda: 'In B serve umiltà, Parma e Cagliari ostiche ma occhio a Spal e Como' (Di venerdì 5 agosto 2022) Ad una settimana dal via della nuova Serie B, l'ultimo capocannoniere delle due edizioni del torneo cadetto ha detto la sua su ciò... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) Ad una settimana dal via della nuova Serie B, l'ultimo capocannoniere delle due edizioni del torneo cadetto ha detto la sua su ciò...

psb_original : Genoa, Coda: 'Nessuno si è nascosto, tutti abbiamo chiaro l'obiettivo' #SerieB - Luckyluciano971 : RT @napolitown: Perché ora tutti contro #Osimhen??? Per come vedete le amichevoli allora Coda del Genoa che ha fatto tripletta contro la laz… - napolitown : Perché ora tutti contro #Osimhen??? Per come vedete le amichevoli allora Coda del Genoa che ha fatto tripletta contr… - cclaudia65 : Stamattina anche mio papà in coda al Genoa Store per l'abbonamento!!! Arriveremo a 20.000!!!! #Genoa #genoacfc - LiguriaNotizie : Genoa, Bani: Coda giocatore determinante per noi -