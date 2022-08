È Julio in Grand Hotel | vedere l’attore fuori dal set vi sconvolgerà | è irriconoscibile

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ènella serie tvdal set vi, è. Una stagione ricca di colpi di scena, la terza di. La serie tv spagnola è tornata a far compagnia al pubblico di Canale 5 anche questa estate, col terzo e ultimo capitolo, in onda ogni venerdì sera. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Grand Hotel 3 anticipazioni: Alicia, Maite e Julio cercano tutta la verità su Diego, cosa scoprono? - Julio_Arnes : Leggo 'Vebastian Settel' tra le tendenze e penso 'oh, finalmente ha deciso di ritirarsi' e invece ha aperto un prof… -

...tutti a bocca aperta e Andres nei guai ATTENZIONE SPOILER! Le anticipazioni degli episodi in onda il 12 agosto diHotel 3 rivelano che, nonostante gli indizi siano contro di lui,e ...AlHotel si organizza un'asta di beneficenza a favore degli orfani della parrocchia. Alicia, Maite ericevono il libro "Otello" e cercano di capire quale indizio seguire per scoprire di ...È Julio nella serie tv Grand Hotel: vedere l’attore fuori dal set vi sconvolgerà, è irriconoscibile. Una stagione ricca di colpi di scena, la terza di Grand Hotel. La serie tv spagnola è tornata a far ...Grand Hotel 3, anticipazioni puntata 12 agosto: i nodi cominciano a venire al pettine con Andrés colpevole dell'omicidio di Belen, e la vera identità Diego.