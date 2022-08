Conte al centro di una rissa tra donne: la Raggi chiede di mollare Zingaretti, la Lombardi s’infuria (Di venerdì 5 agosto 2022) Volano stracci tra Roberta Lombardi e Virginia Raggi, nemiche da sempre in barba alla militanza nel M5S. L’assessora laziale risponde a muso duro, sempre su Facebook, a Raggi, che ieri aveva invitato a sciogliere ‘pseudo alleanze di comodo’ con il Pd nei comuni e nelle regioni, a cominciare proprio dal Lazio. La Raggi, che rischia di non essere candidata da Conte a causa della norma sui due mandati, era stata durissima su chi, come accade nel Lazio di Zingaretti, sostiene una giunta del Pd ora che lo strappo si è consumato. «Sono lieta di vedere che finalmente Conte e i big del MoVimento 5 Stelle hanno capito che non c’è speranza con il Pd: li abbiamo rianimati con il “Conte” 2 e non siamo riusciti a pesare nel governo Draghi in nome di una presunta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Volano stracci tra Robertae Virginia, nemiche da sempre in barba alla militanza nel M5S. L’assessora laziale risponde a muso duro, sempre su Facebook, a, che ieri aveva invitato a sciogliere ‘pseudo alleanze di comodo’ con il Pd nei comuni e nelle regioni, a cominciare proprio dal Lazio. La, che rischia di non essere candidata daa causa della norma sui due mandati, era stata durissima su chi, come accade nel Lazio di, sostiene una giunta del Pd ora che lo strappo si è consumato. «Sono lieta di vedere che finalmentee i big del MoVimento 5 Stelle hanno capito che non c’è speranza con il Pd: li abbiamo rianimati con il “” 2 e non siamo riusciti a pesare nel governo Draghi in nome di una presunta ...

