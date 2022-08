Con un processore di quasi 10 anni riesce a “bucare” la crittografia quantistica | com’è possibile?

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 5 agosto 2022) E’ statoattraverso un personal computer dotato di CPU single core, che ha “bucato” uno dei quattro algoritmi crittografici per i quali il NIST statunitense aveva raccomandato un’operazione di standardizzazione.stato? Scopriamo i dettagli. Un personal computer con CPU di appena un single core é riuscito a violare l’algoritmo SIKE in poco più di un’ora – ComputerMagazine.itE’ bastata un’ora appena per violare uno dei quattro algoritmi crittografici che, a detta degli sviluppatori, nemmeno i computer quantistici sarebbero stati in grado di. E invece un personal computer con CPU di appena un single core è riuscito a far leva sulla vulnerabilità dell’algoritmo ed a violare la sua base matematica di. L’algoritmo violato si chiama SIKE, ...