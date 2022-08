Christian De Sica e un pezzo di ‘900: la storia dello zio che uccise Trotsky in Messico (Di venerdì 5 agosto 2022) Lev Trotsky fu un assoluto protagonista della rivoluzione russa e uno dei personaggi più importanti della Russia dopo il 1917, ricoprendo una serie di ruoli: dal commissario del popolo agli affari esteri al comandante dell’Armata Rossa. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati della storia della Russia e del comunismo russo, Lev Trotsky venne espulso dal Partito Comunista Sovietico dopo la morte di Lenin. Non gli venne perdonata la posizione di netta opposizione a Iosif Stalin, condotta già negli anni ’20. Nel 1937, dopo un lungo peregrinare, Trotsky si stabilì in Messico, protetto dal governo locale e da molti sostenitori, tra cui artisti come Frida Kahlo e Diego Rivera. Dopo aver fondato nel 1938 la Quarta Internazionale a Perigny, vicino Parigi (che si opponeva sia al ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 agosto 2022) Levfu un assoluto protagonista della rivoluzione russa e uno dei personaggi più importanti della Russia dopo il 1917, ricoprendo una serie di ruoli: dal commissario del popolo agli affari esteri al comandante dell’Armata Rossa. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati delladella Russia e del comunismo russo, Levvenne espulso dal Partito Comunista Sovietico dopo la morte di Lenin. Non gli venne perdonata la posizione di netta opposizione a Iosif Stalin, condotta già negli anni ’20. Nel 1937, dopo un lungo peregrinare,si stabilì in, protetto dal governo locale e da molti sostenitori, tra cui artisti come Frida Kahlo e Diego Rivera. Dopo aver fondato nel 1938 la Quarta Internazionale a Perigny, vicino Parigi (che si opponeva sia al ...

RaiUno : Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica ?… - ParliamoDiNews : Una serata tra amici, omaggio a Christian De Sica: ospiti ed anticipazioni dello show su Rai 1. Biglietti dello spe… - CIAfra73 : #UnaSerataTraAmici, con #ChristianDeSica. Uno speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacol… - Alessan67416970 : RT @RaiUno: Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica ? #UnaSerataTraAm… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Una serata tra amici” one man show con Christian De Sica. Per festeggiare uno dei personaggi più am… -