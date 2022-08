Ultime Notizie – M5S, Buffagni: “Persone sbagliate in posti sbagliati, uno non vale l’altro” (Di giovedì 4 agosto 2022) Duro post di Stefano Buffagni su Facebook. Un lunghissimo messaggio in cui l’ex sottosegretario e deputato ‘di peso’ del M5S non risparmia critiche al Movimento, dichiara di voler restare in politica ma non scioglie le riserve sul suo futuro, se dentro o fuori il M5S. “In questi anni – scrive in un passaggio – ho messo sempre l’impegno per i cittadini davanti a tutto, davanti a me stesso e a mio figlio. Abbiamo difeso un Paese dilaniato da una pandemia, lo abbiamo fatto rispettare in Europa come mai prima d’ora. È stato un onore poter prendere parte, da protagonista, a questo momento storico incredibile e senza precedenti. Abbiamo fatto errori lungo il cammino. Sono state scelte Persone sbagliate nei posti sbagliati che hanno rovinato parte del grande lavoro che comunque abbiamo realizzato”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Duro post di Stefanosu Facebook. Un lunghissimo messaggio in cui l’ex sottosegretario e deputato ‘di peso’ del M5S non risparmia critiche al Movimento, dichiara di voler restare in politica ma non scioglie le riserve sul suo futuro, se dentro o fuori il M5S. “In questi anni – scrive in un passaggio – ho messo sempre l’impegno per i cittadini davanti a tutto, davanti a me stesso e a mio figlio. Abbiamo difeso un Paese dilaniato da una pandemia, lo abbiamo fatto rispettare in Europa come mai prima d’ora. È stato un onore poter prendere parte, da protagonista, a questo momento storico incredibile e senza precedenti. Abbiamo fatto errori lungo il cammino. Sono state scelteneiche hanno rovinato parte del grande lavoro che comunque abbiamo realizzato”. ...

