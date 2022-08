Traffico Roma del 04-08-2022 ore 10:30 (Di giovedì 4 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati ancora code sulla via Pontina code causate da un incidente in direzione di Roma tra il bivio per Ardea e Pomezia Nord incolonnamenti anche sulla via Aurelia tra Casal Lumbroso e Castel di Guido direzione Civitavecchia sulla via Appia per Traffico e lavori troviamo con dei tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo in direzione San Giovanni ci sposiamo ora a nord della capitale ed anche qui Proviamo code sulla Cassia Veientana della presenza dei nostri cantieri tra Tor de’ ceveri e il raccordo te lo stesso motivo ci sono code anche sulla via Cassia 3 La storta e il be per via della Giustiniana in entrata in città Ti ricordo che per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola in largo Preneste anche oggi i tram 14 519 sono sostituiti due buste per Largo Preneste Piazza dei Gerani ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati ancora code sulla via Pontina code causate da un incidente in direzione ditra il bivio per Ardea e Pomezia Nord incolonnamenti anche sulla via Aurelia tra Casal Lumbroso e Castel di Guido direzione Civitavecchia sulla via Appia pere lavori troviamo con dei tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo in direzione San Giovanni ci sposiamo ora a nord della capitale ed anche qui Proviamo code sulla Cassia Veientana della presenza dei nostri cantieri tra Tor de’ ceveri e il raccordo te lo stesso motivo ci sono code anche sulla via Cassia 3 La storta e il be per via della Giustiniana in entrata in città Ti ricordo che per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola in largo Preneste anche oggi i tram 14 519 sono sostituiti due buste per Largo Preneste Piazza dei Gerani ...

astralmobilita : ???? #Linee #Roma #Napoli via #Cassino traffico rallentato per un guasto nei pressi di #Sgurgola ?? ritardi fino a 50 minuti #pendolariLAZ - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenzuola e Aglio #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Prenestina ?????? #traffico rallentato tra Via Calabritto e Via dell'Acqua Vergine > Centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : [AGG] ? traffico ferroviario direzione Roma tornato regolare in prossimità di Roma Casilina #Luceverde - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma - Cassino, dalle ore 09.15 traffico ferroviario rallenta… -