Stromae a La Notte della Taranta 2022 a Melpignano e su Rai1

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022)a La(Lecce), l’artista sarà il superospite d’eccezionenuova edizione. L’artista internazionale torna in Italia sabato 27 agostoper un evento speciale ad ingresso gratuito. Non saranno infatti in vendita biglietti per assistere alla performancesuperstar mondiale che negli ultimi anni ha conquistato un ampio pubblico in tutto il mondo. Lo spettacolo dia Ladi(Lecce) è tra gli eventi più attesi dell’estate in zona, un vero colpaccio per gli organizzatori! L’artista poliedrico è reduce dal successo di Multitude, suo nuovo ...