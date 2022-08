Sky-DAZN, l’accordo è ufficiale: i dettagli sulle partite del campionato di Serie A (Di giovedì 4 agosto 2022) Mancava solo l’ufficialità che è arrivata: sarà possibile assistere a tutte le partite di Serie A su Sky, anche le 7 in esclusiva su DAZN. Nel dettaglio Sky e DAZN hanno annunciato di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto: sarà dunque possibile assistere a tutte le partite del massimo campionato italiano. Sul canale 214 di Sky sarà possibile vedere le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva su DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di DAZN.com. Gli utenti dovranno sottoscrivere ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Mancava solo l’ufficialità che è arrivata: sarà possibile assistere a tutte lediA su Sky, anche le 7 in esclusiva su. Nelo Sky ehanno annunciato di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app disu Sky Q dall’8 agosto: sarà dunque possibile assistere a tutte ledel massimoitaliano. Sul canale 214 di Sky sarà possibile vedere le 7per turno diA TIM in esclusiva su. Per vedere il canale ZONAi clientidovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di.com. Gli utenti dovranno sottoscrivere ...

vditrapani : 1- Dazn aumenta i prezzi del 50% 2- viste le palesi carenze nel servizio, fa un accordo con Tim e Sky, che però ric… - sportface2016 : +++Accordo #Sky-#Dazn: dall'8 agosto arriva la App e un canale dove si potranno vedere le altre 7 partite che non trasmette #Sky+++ - sportface2016 : +++#Dazn e #Tim firmano l'accordo, non c'è più esclusiva. #Dazn può sbarcare su #Sky+++ - andrea_ballabio : @IlCavMilanista @peppe_pellone @Trasis874 @sportface2016 Non devi avere Sky calcio basta abbonamento Dazn - CalcioWeb : Adesso è anche ufficiale: #Sky e #DAZN hanno firmato l'accordo per le partite di #SerieA -