Repubblica: addio rotellina, Dazn va su Sky ma bisognerà pagare due abbonamenti (Di giovedì 4 agosto 2022) Dazn va su Sky ma bisognerà pagare due abbonamenti . Niente più esclusiva tra Tim e Dazn ma chi vorrà vedere Dazn su Sky dovrà pagare due abbonamenti. Scrive Repubblica: Gli irriducibili della parabola possono sorridere: il calcio tornerà (anche) su Sky. Dopo mesi di attesa, alla fine il doppio accordo è andato in porto: Tim ha rinunciato all’esclusiva sull’app di Dazn che aveva acquistato per 340 milioni nell’inverno del 2021. (…) Non pensate a partnership commerciali o a sconti per gli abbonati, non sperate in vantaggi economici: il consumatore non avrà alcun profitto, se non la possibilità di vedere la Serie A senza interruzioni dovute alla connessione internet. A patto di pagare 2 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022)va su Sky madue. Niente più esclusiva tra Tim ema chi vorrà vederesu Sky dovràdue. Scrive: Gli irriducibili della parabola possono sorridere: il calcio tornerà (anche) su Sky. Dopo mesi di attesa, alla fine il doppio accordo è andato in porto: Tim ha rinunciato all’esclusiva sull’app diche aveva acquistato per 340 milioni nell’inverno del 2021. (…) Non pensate a partnership commerciali o a sconti per gli abbonati, non sperate in vantaggi economici: il consumatore non avrà alcun profitto, se non la possibilità di vedere la Serie A senza interruzioni dovute alla connessione internet. A patto di2 ...

