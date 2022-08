Faida tra trapper: Simba La Rue resta in carcere, domiciliari per un 22enne di Calusco (Di giovedì 4 agosto 2022) resta in carcere Mohamed Lamine Saida, il trapper 20enne noto nel panorama musicale con lo pseudonimo di Simba la Rue e arrestato insieme ad altri tre giovani nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm di Milano Francesca Crupi relativa a una presunta Faida tra due gruppi rivali. Secondo il gip Guido Salvini il racconto del giovane durante l’interrogatorio riguardo il sequestro del trapper rivale Baby Touchè non è credibile. Improbabile, spiega il giudice nella sua ordinanza, che si sia potuto trattare di un’operazione mediatica concordata tra i due per catturare like e followers sui social, come invece hanno provato a inquadrarla nella loro difesa i fermati. Il gip ha invece accolto la richiesta dei domiciliari per il manager di Saida, Chabik Mounir ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022)inMohamed Lamine Saida, il20enne noto nel panorama musicale con lo pseudonimo dila Rue e arto insieme ad altri tre giovani nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm di Milano Francesca Crupi relativa a una presuntatra due gruppi rivali. Secondo il gip Guido Salvini il racconto del giovane durante l’interrogatorio riguardo il sequestro delrivale Baby Touchè non è credibile. Improbabile, spiega il giudice nella sua ordinanza, che si sia potuto trattare di un’operazione mediatica concordata tra i due per catturare like e followers sui social, come invece hanno provato a inquadrarla nella loro difesa i fermati. Il gip ha invece accolto la richiesta deiper il manager di Saida, Chabik Mounir ...

