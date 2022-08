Elezioni | Draghi | ' agenda Draghi? Risposte pronte a problemi'

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - L'? "Risposta pronta e credibilità". A spiegarne le caratteristiche è lo stesso premier, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. "Quando ho iniziato - dice - non avevo un', che è fatta diai, di obiettivi raggiunti. E' difficile dire che esiste un': sono leaiche si presentano, come alla pandemia o nel centrare gli obiettivi del Pnrr. Risposta pronta e credibilità: il governo ha avuto credibilità interna e internazionale. Avere il credito internazionale alto è importantissimo, è una componente importante rispetto al perché l'Italia oggi cresce".

E annuncia che 'se necessario' ci potrà essere anche un terzo decreto prima delle. Leggi ... imprese e famiglie', spiega. Il ministro Franco, rispondendo a una domanda sulla Nadef (la ......che consideriamo l'idea che un'alleanza che veda al centro l'agendaè per noi impraticabile e che le intese, stabilite con altre forze, non possono essere vincolanti".