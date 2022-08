Atp Washington 2022: Ruusuvuori fa fuori Hurkacz, avanti Fritz (Di giovedì 4 agosto 2022) Emili Ruusuvuori elimina la seconda testa di serie dell’Atp di Washington 2022. Il finlandese ha la meglio su Hubert Hurkacz, al suo primo match sul cemento dopo Wimbledon. E il polacco paga l’assenza dai campi per qualche settimana, ingranando troppo tardi e non a sufficienza per evitare la sconfitta sul 6-4 7-6(3). Hurkacz fa fatica a trovare le giuste misure in un brutto primo set, tenuto a galla solamente dal servizio. Ci prova con più convinzione nel secondo, ma Ruusuvuori annulla tutte le palle break offerte e si aggiudica il tie-break piazzando 4 punti consecutivi dal 3-3. Sulla sua strada ci sarà Elias Ymer che, dopo la maratona vincente contro Murray, batte anche il numero 15 del seeding Aslan Karatsev per 6-4 3-6 6-4. Ritrova la vittoria anche Holger Rune, contro un Paire ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Emilielimina la seconda testa di serie dell’Atp di. Il finlandese ha la meglio su Hubert, al suo primo match sul cemento dopo Wimbledon. E il polacco paga l’assenza dai campi per qualche settimana, ingranando troppo tardi e non a sufficienza per evitare la sconfitta sul 6-4 7-6(3).fa fatica a trovare le giuste misure in un brutto primo set, tenuto a galla solamente dal servizio. Ci prova con più convinzione nel secondo, maannulla tutte le palle break offerte e si aggiudica il tie-break piazzando 4 punti consecutivi dal 3-3. Sulla sua strada ci sarà Elias Ymer che, dopo la maratona vincente contro Murray, batte anche il numero 15 del seeding Aslan Karatsev per 6-4 3-6 6-4. Ritrova la vittoria anche Holger Rune, contro un Paire ...

zazoomblog : Atp Washington 2022 Paire se la prende col caldo e lancia la maglia al giudice di sedia (VIDEO) - #Washington… - sportface2016 : #Paire si arrende al caldo e lascia il torneo a petto nudo - livetennisit : ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - Popopozau : RT @Eurosport_IT: 40-0, sul match point Nick Kyrgios si è avvicinato alla prima fila per chiedere a due tifose consigli su come effettuare… - carlinohugo : RT @Eurosport_IT: 40-0, sul match point Nick Kyrgios si è avvicinato alla prima fila per chiedere a due tifose consigli su come effettuare… -