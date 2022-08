Vuelta a Burgos 2022 | vince Roosen davanti ad Affini Nibali ci prova nel finale | Buitrago resta in viola

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Epilogo clamoroso nella seconda tappa della. Sul traguardo di Villadiego una bruttissima caduta dell’olandese David Dekker a pochi metri dall’arrivo ha creato un incredibile spaccatura in gruppo che ha permesso alla Jumbo-Visma di conquistare una tripletta pazzesca: primo l’olandese Timo, secondo l’italiano Edoardoe terzo Chris Harper.in maglia(colore che caratterizza il leader della classifica generale) il colombiano Santiago(Bahrain – Victorious). Pronti, via e la fuga prende subito forma: a prendere il largo sono, come successo ieri, gli spagnoli Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi), Jesus Ezquerra (-BH), e Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa). I tre di testa ...

15:12 Il gruppo maglia viola, colore che caratterizza il leader della classifica generale, assorbe Sevilla ed Ezquerra, e riduce il gap sul battistrada a 4'40'. 15:08 Il Puerto de Humada misura 2,8 km ...