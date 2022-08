Verdi e Sinistra, rinviato incontro con Pd. Bonelli: Più voti di Calenda (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l'incontro di oggi con il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri. Lo si legge in ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'alleanzacomunica che ha deciso di rinviare l'di oggi con il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri. Lo si legge in ...

lorepregliasco : Se Sinistra Italiana e Verdi uscissero dalla coalizione, il centrosinistra potrebbe perdere più o meno gli stessi c… - you_trend : Stima YouTrend - @CattaneoZanetto: se Sinistra e Verdi si alleano coi 5 Stelle per via dell'accordo tra PD e Azione… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - PaoloZanetto : RT @CattaneoZanetto: In quali collegi Sinistra Italiana ed Europa Verde fanno la differenza per il centrosinistra? La nostra simulazione co… - CattaneoZanetto : In quali collegi Sinistra Italiana ed Europa Verde fanno la differenza per il centrosinistra? La nostra simulazione… -