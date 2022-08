Uno studio rivela che guadagnare poco non aiuta la memoria (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Secondo un nuovo studio della Columbia University Mailman School of Public Health, gli stipendi bassi sono associati a un declino della memoria significativamente più rapido. In passato, già numerosi lavori a basso salario sono stati associati a esiti di salute negativi come sintomi depressivi, obesità e ipertensione, ma fino ad ora nessuno studio precedente aveva esaminato la relazione specifica tra bassi salari durante gli anni di lavoro e il declino cognitivo in età avanzata. I risultati sono stati pubblicati sull'American Journal of Epidemiology e sono stati discussi all'Alzheimer's Association International Conference 2022. "La nostra ricerca fornisce nuove prove che l'esposizione prolungata a bassi salari è associata a un declino accelerato della memoria più avanti nella vita", ha affermato Katrina ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Secondo un nuovodella Columbia University Mailman School of Public Health, gli stipendi bassi sono associati a un declino dellasignificativamente più rapido. In passato, già numerosi lavori a basso salario sono stati associati a esiti di salute negativi come sintomi depressivi, obesità e ipertensione, ma fino ad ora nessunoprecedente aveva esaminato la relazione specifica tra bassi salari durante gli anni di lavoro e il declino cognitivo in età avanzata. I risultati sono stati pubblicati sull'American Journal of Epidemiology e sono stati discussi all'Alzheimer's Association International Conference 2022. "La nostra ricerca fornisce nuove prove che l'esposizione prolungata a bassi salari è associata a un declino accelerato dellapiù avanti nella vita", ha affermato Katrina ...

