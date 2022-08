Supplenze da GaE e GPS: cosa accade se non si compila la domanda online dal 2 al 16 agosto. FAQ e CONSULENZA (Di mercoledì 3 agosto 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: la procedura entra nel vivo. Da domani 2 agosto ore 9 a mercoledì 16 agosto ore 14 sarà possibile presentare la domanda per l'attribuzione degli incarichi residui al 31 agosto e di quelli al 30 giugno 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 agosto 2022)anno scolastico 2022/23: la procedura entra nel vivo. Da domani 2ore 9 a mercoledì 16ore 14 sarà possibile presentare laper l'attribuzione degli incarichi residui al 31e di quelli al 30 giugno 2023. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze da GaE e GPS: cosa accade se non si compila la domanda online dal 2 al 16 agosto. FAQ e CONSULENZA - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, come si compila domanda: preferenze, tipo contratto e spezzoni con completamento. GUIDA P… - ProDocente : Domande supplenze: come compila la domanda chi è in GaE e in GPS in due province diverse [VIDEO] - orizzontescuola : Domande supplenze: come compila la domanda chi è in GaE e in GPS in due province diverse [VIDEO] - lacittanews : Di redazione Domande per le supplenze e la scelta delle scuole da parte degli aspiranti inclusi nel… -