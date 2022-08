Sandra e Raimondo e la loro eredità ai domestici | cosa fanno oggi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono passati quasi 10 anni da quel tragico momento e sicuramente in molti si ricorderanno il caso mediatico che in quegli anni scoppio per via della, inaspettatamente, decisero di dare tutto ilpatrimonio ai, ovvero la famiglia Magsino che all’epoca viveva insieme a. Vi ricordate dei famosidi? sono la famiglia Magsino evivono nellastorica dimora in cui veniva girato Casa Vianello. I filippini sono gli unici ereditari che la nota coppia ha deciso di scegliere per gestire ilpatrimonio. Ovviamente all’epoca, quandoMondaini ...